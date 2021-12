Geschichte und Erinnerung

Das Bundesarchiv ist das „Gedächtnis der Nation“.

Am 17.6. hat es Zuwachs erhalten: Das Stasi-Unterlagen-Archiv wurde an das Bundesarchiv übertragen. Aus diesem Anlass ist nun ein kleiner Wanderwürfel auf Tour durchs Land. Auf einer multimedialen und interaktiven Entdeckungsreise kann man das Bundesarchiv und seine vier Grundwerte kennenlernen: Verantwortung, Vertrauen, Verlässlichkeit und Offenheit. Neben Einblicken in Magazine und Werkstätten gibt es auch Filmclips, Interviews und interaktive Spielangebote, z.B. das Ratespiel mit Handschriften berühmter Personen. -fd