Global Game Jam 2018

Beim jährlichen „Global Game Jam“ werden weltweit innerhalb von 48 Stunden Computerspiele zu einem vorgegebenen Thema programmiert.

Der Startschuss fällt mit der Bekanntgabe am Fr, 26.1. nach 17 Uhr; die funktionstüchtigen Ergebnisse werden dann am So, 28.1. um 17 Uhr in den HfG-Lichthöfen präsentiert.

Bis zu 50 Personen, ob Nachwuchsentwickler oder professioneller Gamedesigner, können Teil der Karlsruher Coder-Community sein. Wer kostenlos mitjammen möchte, muss sich online registrieren und dabei die HfG Karlsruhe als Location wählen. -pat