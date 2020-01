Global Game Jam 2020

Wenn sich SpieleentwicklerInnen auf der ganzen Welt beim Hacking-Marathon „Global Game Jam“ versammeln, wird zum achten Mal auch eine Site an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung Karlsruhe eingerichtet.

Erfahrene Gamedesigner treffen auf Nachwuchsentwickler; rund 50 Personen sind eingeladen, mitzujammen und Teil der weltweiten Entwickler-Community zu werden. Innerhalb von 48 Stunden entstehen neue, einzigartige Computerspiele zu einem vorgegebenen Thema, die am So, 2.2. um 17 Uhr öffentlich präsentiert werden. Die Teilnahme am GGJ ist kostenlos, Anmelde-Infos stehen online. -pat