Glühweinprogrammiernacht 18,5 & Bomberjacken-Vortrag

Die „Gulaschprogrammiernacht“ hat eine kleine Schwester bekommen.

Die steht eher auf Glühwein und Cookies, doch sonst bleibt das Prinzip dasselbe: Nerds und Noobs, Jung und Alt, Frickler und Denker mit Neugier auf Technik treffen sich ein Wochenende zum Basteln und Coden, Austauschen und Zuhören, Arbeiten und Entspannen bei Eintritt auf Spendenbasis.

Auch gut fürs Hirn ist der Vortrag mit Buchvorstellung von Hans-Christian Dany zum Thema „MA-1 – Mode und Uniform“ am 5.12. : Erst im Oktober fielen Fans von Hansa Rostock mit einer Bomberjacken-Choreografie im Auswärtsblock auf. Sie ist nicht tot, die MA-1, und wird von unterschiedlichsten Leuten getragen: Nazi, Kunststudent, Onkelz-Fan und Raver treffen sich plötzlich am Schnittpunkt der (teilweise vielleicht einzigen) gemeinsamen Vorliebe. Oder versucht hier die eine Szene die Insignien der anderen umzudeuten? Der Künstler und Autor Dany stellt sein Buch über die schwarz-orangene Wendejacke und ihre Rolle in Krieg, Subkultur und Mode vor. -fd