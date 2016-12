H.ErT.Z – das Hochschuloffene Elektro-Technik-Zentrum

„Willkommen in der Wissenschaft“ ist ein Programm des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg mit dem Ziel, Studenten insbesondere in der Eingangsphase mit innovativen Angeboten für ihr Fach zu begeistern.

Ein darunter gefördertes Projekt ist „L²OV – Theorie praktisch begreifen“, das auf der eigens dafür entwickelten Internetplattform „Systemtheorie-Online“ (www.hs-karlsruhe.de/mesysto) Vorlesungsinhalte medial aufbereitet hat. Virtuelle Versuche und Videobeiträge erleichtern das mobile Lernen und fördern fachliches Verständnis; Arrangements wie z.B. die Lange Nacht der Systemtheorie erweitern zudem die sozialen Kompetenzen der Teilnehmer.

Hier knüpft das neue Projekt „H.ErT.Z“ – Hochschuloffenes Elektro-Technik-Zentrum an, ein Projekt, das vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg mit mehr als 680.000 Euro gefördert wird. Die bisher entwickelten Lehr- und Lernmethoden werden auf weitere Fächer in der Elektrotechnik übertragen und weiterentwickelt: Die Grundpfeiler sind ein Lernzentrum mit individueller Beratung und einem „H.ErT.Z-Labor“, die interaktive Internetplattform „H.ErT.Z-Online“ sowie das Arbeitsfeld „Vernetztes Wissen – Technik und Gesellschaft“, das das Interesse an der Elektrotechnik wecken und weiter fördern soll. Das Projekt richtet sich dabei ausdrücklich nicht nur an die Studierenden der Fakultät für Elektro- und Informationstechnik.

Zwar wird es von Professoren der Fakultät gemeinsam mit der SKATING-Projektgruppe (Studienreformprozess KArlsruhe zur Transformation des INGenieurstudiums) umgesetzt und auch das Lernzentrum Elektrotechnik sowie das „H.ErT.Z“-Labor werden dort untergebracht, grundsätzlich ist es aber als zentrale Anlaufstelle für alle Studierenden der Hochschule gedacht – die E-Learning-Angebote auf H.ErT.Z-Online werden ebenso wie bei „Systemtheorie Online“ für alle Interessierten frei zugänglich sein. Und natürlich ist die Fakultät für Elektro- und Informationstechnik auch beim allgemeinen Campustag am 16.11. von 9-14 Uhr mit dabei und bietet ganz konkrete Einblicke in die Themen und die Gestaltung des Studiums an der HSKA. Foto: Manfred Strohrmann/HsKA -bes