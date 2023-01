Steht uns nach dem Rekordsommer mit extremer Dürre doch noch ein klirrender Bibberwinter bevor?

Selten zuvor hat man sich so intensiv mit dem Thema Hitze und Kälte auseinandergesetzt wie vergangenes Jahr. Die VHS-Reihe „(H)eis(s)kalt“ greift Zusammenhänge auf und bietet Programm zum Verstehen, Erleben und Handeln: Neben Hintergrundinfos zu Klimawandel und Energiekrise gibt’s praktische Anregungen für ein nachhaltigeres Leben in den verschiedensten Bereichen. Welche Ressourcen haben wir und wovon kann noch wie viel verbraucht werden? Welche Verhaltensweisen sind besonders klimaschädlich und welche Alternativen gibt es?

Am Do, 2.2. wird gezeigt, was Einzelpersonen, Familien und Gemeinden zum großen Ganzen beitragen können. Die Temperaturunterschiede sorgen im Zusammenspiel aber auch für viele angenehme Momente und Aha-Effekte im Alltag; sei es ein Saunagang an frostigen Wintertagen oder die Kombi von heißen Saucen und kalten Dips, die man im „(H)eis(s)kalt“-Kochkurs (Di, 31.3.) entdecken kann. Wer sich für Kunst interessiert, wird fündig bei Caspar David Friedrich, dem Maler der Romantik in Deutschland schlechthin. Seine vermeintlichen Landschaftsbilder laden ein, die Rolle der so oft vorkommenden Rückenfiguren einzunehmen.

Am Di, 28.2. geht es u.a. auf Entdeckungstour durch eines seiner bekanntesten Werke, „Das Eismeer“. „Urlaub im Schnee“ (Sa, 11.3.) greift das Thema aus Sicht eines Clowns auf: Anhand praktischer Übungen aus dem Theater, Improvisationen und konstruktivem Feedback kann man lernen, mit Widrigkeiten und Fehlern humorvoll umzugehen – auf der Bühne wie im Leben.

Ebenfalls im Programm: „Mini-Solaranlagen für Camping oder Haushalt“ (Do, 30.3.), „Durstlöscher Wasser – aus der Leitung oder der Flasche“ sowie diverse Wildkräuter- und Naturexkursionen in und um Karlsruhe. Weitere Infos und Kursideen auf www.vhs-karlsruhe.de. -pat