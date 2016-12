Die Sehnsucht nach Heimat und Zuhause gibt es nicht nur in direkt erlebter Form, das Heimweh taucht auch in der Kunst, der Literatur und der Musik auf.

Und wird in dieser Ausgabe von „Südwärts um die ganze Welt“ von verschiedensten Seiten her beleuchtet: Die Lesung mit Performance und Gespräch wird gestaltet von Monika Lustig, Angela Ulrich und Thomas Crome am Alphorn. -bes