Herbst-Lese@Südliche Waldstraße 2017

Karlsruhes schönste Shoppingmeile startet mit ihrer ersten „Herbst-Lese“ ein spannendes Experiment.

An drei literarischen Samstagen finden in verschiedenen Ge-schäften der südlichen Waldstraße am Nachmittag bei laufendem Betrieb Lesungen, Buchvorstellungen und Poetry Slams statt, überwiegend vertreten sind Autoren mit lokalem und regionalem (Verlags-)Bezug wie Edgar E. Nimrod (Marc Ephraim, 28.10.), Marion Mink (Skog 42), Markus Orths (Ligne Roset), Astrid MacMillian (Rad+Tat, 11.11.) oder Eva Klingler (Burger Inneneinrichtung, 18.11.). Dazu kommt die Literaturinitiative Beschriftet (Staudt, 11.11.) in Person von Anne Blenzinger, Jörg Martin Hartmann und Simon Brombacher, der Verein Literatenrunde (Burger), der HfG-Literaturkreis Klak (Textile Wohnideen, 18.11.) und die Poetry Slammer Moritz Konrad, Philipp Stroh und BaWü-Landesmeister Stefan Unser (Ergonomie und Wohnen, 18.11.) sowie Zoe Hagen, Jean-Philippe Kindler und Clara Nielsen (Roter Punkt, 11.11.). -pat