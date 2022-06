Hilfe – Schädlinge im Anmarsch!

Es gibt Themen, über die sprechen wir nicht gerne – weder im Privaten noch in Unternehmen.

Schädlingsbekämpfung gehört dazu. Wer möchte schon vor Kunden, Partnern oder Mitarbeitern über den Befall von Flöhen, Schaben, Mäusen oder anderen Ungeziefern sprechen? Dabei ist die Gefahr allgegenwärtig. Insbesondere alte Gebäude oder Firmengelände, die zeitweise kaum genutzt werden, sind beliebte Orte für Schädlinge aller Art. Werden Transportgüter oder Materialien gelagert, kann auch das zum Problem werden. Professionelle Schädlingsbekämpfer haben sich auf das Rundum-Programm spezialisiert. Von der Analyse über Prävention bis zur Bekämpfung umfasst das Angebot alle infrage kommenden Fälle.

Professionelle Schädlingsbekämpfung schafft Abhilfe

Sind die Probleme bereits akut, ist schnelles Handeln gefragt. Ein professioneller Schädlingsbekämpfer zeigt rasch Erfolg – mit den geeigneten Maßnahmen bleibt das Gebäude auch langfristig frei von Ungeziefer. Die Sorge vor erneutem Befall ist in den meisten Fällen unbegründet. Allerdings sind dafür eine Reihe von Handlungen erforderlich. Da die Gesundheit von Mitarbeitern oder Bewohnern im Fokus steht, verfolgen moderne Konzepte zur Schädlingsbekämpfung einen giftfreien und bedarfsgerechten Ansatz, die einwandfreie Ergebnisse garantieren. Zunächst wird in der Gefahrenanalyse und Risikobewertung der Bedarf analysiert und auf dieser Basis ein individuelles Maßnahmenpaket geschnürt – denn jeder Befall und jedes Gebäude hat seine einzigartigen Anforderungen.

Analyse und Monitoring des Schädlingsbefalls

Insbesondere in Unternehmen spielt die Analyse eine große Rolle – immerhin wird die Ist-Situation Ausgangspunkt für ein nachhaltiges Konzept, das die Gefahren langfristig in den Griff bekommt. Bei Veränderungen im Unternehmensablauf sollte auch der Überwachungszyklus angepasst werden. Effektive Monitoring ist die beste Basis für eine kontinuierliche Sicherheit. Die Überprüfung von Hygienemaßnahmen wie Lebendfallen oder Köder erfolgt giftfrei und wird z.B. via Funksignal oder Kamera ermöglicht. Das Deutsche Tierschutzgesetz schreibt darüber hinaus eine lückenlose Dokumentation vor – ein Aufwand, den Unternehmen getrost in die Hände der Profis legen sollten. Nicht nur der Zeitfaktor, auch das Know-how in Sachen Gesetzgebung und die Anforderungen an das Equipment sprechen dafür, den Schädlingsbekämpfer damit zu beauftragen.

Effektive Mängelbeseitigung

Mängel, die zum Schädlingsbefall führen, können hygienischer oder baulicher Art sein. Undichte Stellen im Mauerwerk, offene Durchbrüche oder nicht mehr intakte Fugen ermöglichen es Schädlingen, sich auszubreiten. Professionelle Schädlingsbekämpfer reinigen diese Stellen z.B. mittels Trockeneis und dichten dann risikobehaftete Bereiche sorgsam und effektiv ab. Besonders in der lebensmittelverarbeitenden Industrie sind die Standards hoch und die Bekämpfung durch Pestizide nicht angebracht.

Schädlinge im Privathaushalt

Im privaten Umfeld sind es häufig Haustiere, die Schädlinge mit ins Haus bringen. Am besten achten Hundebesitzer auf präventive Maßnahmen, damit das Tier gar nicht erst befallen wird. Spezielle Präparate töten nicht nur die Flöhe ab, sondern bereits Larven und Eier. So können Tierbesitzer Flöhe effektiv loswerden.

Oftmals werden bei der regelmäßigen Behandlung die Lieblingsplätze des Hundes übersehen. Auch Körbe, Decken und Teppiche sollten mit dem Präparat behandelt werden. Sollte es dennoch zu einem Flohbefall kommen, erkennen die Besitzer es am häufigen Kratzen, Flohbissen oder gar dem Auffinden von lebenden Flöhen. Ein Flohkamm fördert die kleinen Parasiten in der Regel zuverlässig zutage. Auch Flohbisse bei Hund, Katze oder Mensch sind ein sicheres Indiz. In dem Fall müssen alle Plätze, an denen sich das Tier aufhält, mehrmals gründlich gesaugt werden. Decken, Kissen oder andere Textilen werden in der Maschine gewaschen oder für einige Tage im Tiefkühlschrank aufbewahrt. Die Behandlung sollte nach ein paar Tagen wiederholt werden.