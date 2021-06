HKA: Virtueller Campustag 2021

Mathematische Operatoren sind die Grundstilmittel des neuen Corporate Designs der Hochschule Karlsruhe.

Zentrales Element des in einem hochschulweiten Prozess definierten Erscheinungsbilds ist ein Logo, dessen Kürzel HKA (grafisch +IKA) die Kernkompetenz der Hochschule aufgreift: die angewandten Wissenschaften. Das dominierende Rot bleibt in aufgefrischtem Farbwert erhalten. Damit einher geht eine Namensänderung: Seit dem 21.4. verzichtet die Hochschule auf den Zusatz „Technik und Wirtschaft“; die Webadresse www.hs-karlsruhe.de wird durch www.h-ka.de ersetzt, die Site präsentiert sich ebenfalls vollständig überarbeitet.

Ihren ersten großen öffentlichen Auftritt hat das neue CD am „Virtuellen Campustag“, der Orientierung und Hilfe bei der Studienwahl bietet. ProfessorInnen stellen die Studiengänge und ihre Inhalte in Videos und Livevorträgen vor. Fragen können über die Livechats direkt gestellt und beantwortet werden. Zusätzliche Eindrücke vermitteln die multimedialen Beiträge über Projektarbeiten, Experimente und Erfahrungsberichte von Studierenden: So erfährt man z.B. beim VR-Projekt „Karlsruher Zeitmaschine“, wie die Stadt einst ausgesehen hat, oder welche weitreichenden Untersuchungen im Radverkehr an der HKA stattfinden. Die Umsetzung von theoretischem Wissen in Praxisarbeiten verdeutlichen Filmbeiträge über studentische Projektteams, die an (inter)nationalen Konstruktionswettbewerben teilnehmen.

So geht das „High Speed“-Team in einem selbstkonstruierten Wagen bei Rennen an den Start, die „Ecosail“-Studierenden stechen mit ihrem Leichtbausegelboot aus Naturmaterialien vor Sizilien in See und das „High Efficiency“-Team baut ein Fahrzeug, das mit einem Liter Kraftstoff die größtmögliche Entfernung zurücklegt. Die Fachabteilungen bieten Vorträge und Beratungen zu speziellen Orientierungssemestern, internationalen Doppelabschlussprogrammen und kooperativen Studienmodellen sowie zu allen formalen Fragen rund ums Studium. Das Serviceteam hilft bei der Studiengangsuche, gibt Auskunft zu Bewerbung, Stipendium oder Auslandsaufenthalten und klärt über die Unterstützungsprogramme für einen erfolgreichen Studienstart auf. -pat