Hochwertiger Laborbedarf: Diese Utensilien dürfen in keinem Labor fehlen

Wer sich für einen naturwissenschaftlichen Studiengang wie Chemie, Biologie, Mikrobiologie oder Biochemie entscheidet, wird von Anfang an praktische Einheiten im Labor absolvieren und sein erlangtes Wissen direkt am Objekt einsetzen und erweitern.

Laborpraktika gehören aber selbstverständlich auch mit dazu, wenn du dich bspw. für Pharmazie oder Medizin entscheidest.

Im Berufsleben gibt es zudem viele weitere Richtungen, in denen Menschen ebenfalls im Labor arbeiten, sei es in der Forschung und Entwicklung großer Industriekonzerne, im Agrar- und Lebensmittelsegment, im Veterinärwesen oder Umweltschutz. Ihnen allen ist gemein, dass sie ihre täglichen Aufgaben nur dann erfolgreich bewältigen können, wenn sie vollumfänglich mit dem nötigen Laborbedarf ausgestattet sind. Wir klären auf, welche Basics dazugehören und welchen Zweck diese konkret erfüllen.

Typischerweise anfallende Labortätigkeiten

Ganz unabhängig davon, von welcher Branche wir sprechen oder welche Aufgaben es ganz konkret zu meistern gilt, innerhalb des Labors wiederholen sich bestimmte Tätigkeiten immer wieder und erfordern damit klassisches Equipment, dass man daher auch überall vorfindet. Was sich ändert, sind die verwendeten Stoffe, Flüssigkeiten und Proben, woraufhin bspw. auch Laborgefäße ihrerseits aus unterschiedlichem Material bestehen oder in diversen Ausführungen vorhanden sein müssen.

Diese haben im Alltag eines Lacklaboranten, der chemische Beschichtungsstoffe optimiert, natürlich ein ganz anderes Naturell als im krankenhauseigenen Untersuchungslabor, in dem Krankheitserreger oder Krebszellen analysiert werden. Sicher kann darüber hinaus auch der Mengenbedarf deutlich abweichen, je nachdem, ob in einem kleinen Testlabor oder einem riesigen Pharmazie-Betrieb agiert wird, aber die Idee dahinter bleibt doch jeweils dieselbe.

Genau deswegen kann man von einer allgemeinen Laborgrundausstattung sprechen, die sehr übergreifend gilt. Daneben hat jede Einrichtung selbstverständlich noch ihren individuellen Bestand an sehr spezifischen Instrumenten, technischen Geräten sowie an weiterer Laborausstattung, die eben genau auf den dortigen Bedarf und die daraus resultierenden Tätigkeiten zugeschnitten ist.

Laborbedarf: Welche Grundausstattung in jedes Labor gehört

Sehen wir uns nun aber an, wie sich ein solches grundlegendes Equipment zusammensetzt, von dem bereits Marie Curie zu ihrer Zeit Gebrauch machte:

Becherglas

Bechergläser sollte man jederzeit in unterschiedlichen Größen, Höhen und Durchmessern zur Verfügung haben. Hierin werden Flüssigkeiten auf ihre Konsistenz hin untersucht und Lösungen angerührt. Sie sind standardmäßig mit einer dicken Wand versehen, um auch höheren Temperaturen standzuhalten und verfügen außen über eine Volumenskala.

Reagenzglas

Da die hauchzarten Glasröhrchen leider schnell einmal kaputt gehen, benötigt man hiervon eine ganze Menge auf Vorrat. Hierin werden bspw. chemische Reaktionen zweier Stoffe miteinander herbeigeführt oder auch Emulsionen aus unterschiedlichen Bestandteilen gemischt.

Abdampfschale

Sie dient dazu, Substanzen zu trennen, die zuvor per Hitze zum Verdampfen gebracht wurden. Nach dem Abkühlen bleiben die Stoffe in sehr konzentrierter Form in der Abdampfschale zurück.

Petrischale

Sie ist besonders beliebt, um Zellkulturen darin anzulegen, zu beobachten und weiter zu behandeln. Zum Schutz der Kultur sowie für die Betrachtung unter dem Mikroskop oder mithilfe anderer Geräte wird einfach ein passender Glasdeckel darübergestülpt.

Pipette

Ohne Pipetten geht in einem Labor rein gar nichts. Sie sind das ideale Werkzeug, um exakt dosierte Flüssigkeiten aufzunehmen und andernorts wieder abzugeben. Die Standardpipette kommt mit einem Gummisaugnapf daher, es gibt allerdings auch alternative Ausführungen sowie Einwegpipetten komplett aus Kunststoff. Dank der Saugtechnik können Substanzen fein kontrolliert tröpfchenweise abgegeben werden. Inzwischen gibt es weiteres Zusatzzubehör, um den Umgang mit der Pipette weiter zu vereinfachen, z.B. Transfersets mit voreingestellter Mengenabgabe.

Präparierbesteck

Um im Labor hantieren zu können, braucht es selbstverständlich auch das richtige Besteck, also jede Menge Pinzetten mit verschiedenartigen Spitzen, Metallspatel, Messer und vieles weitere mehr. Damit werden Substanzen portioniert, zu untersuchende Objekte zerkleinert oder Gemische verrührt. Da hier viele Werkzeuge gleichzeitig im Einsatz sein können, ist ein großes Set von Vorteil.

Kolben

In einem Kolben, der meist aus Glas gefertigt ist, werden Flüssigkeiten gesammelt, die zur Analyse geschwenkt und bewegt werden müssen. Diese Form ist schwieriger zu reinigen wie andere Behältnisse und erfordert daher besondere Vielfalt bei der Pflege.

Gasflasche

Sollen statt Flüssigkeiten hingegen Gase aufgefangen oder auch längerfristig gelagert werden, ist eine Gasflasche dafür das passende Hilfsmittel.

Gasbrenner

Ein Gas- oder Spiritusbrenner kommt zum Einsatz, wenn es bestimmte Stoffe zu erhitzen gilt. Auch für verschiedene Testverfahren ist eine so erzeugte offene Flamme vonnöten. Aufgrund der chemischen Reaktionen muss mit besonderer Vorsicht vorgegangen werden. Entsprechende Schutzvorrichtungen sind für die Nutzung eines Gasbrenners daher elementar.

Trichter

Zum sicheren Umfüllen, bspw. von feinem Pulver oder Granulat, ist ein Metalltrichter unverzichtbar. Es gibt ihn in unzähligen Ausführungen, sodass der Einfüllstutzen passend ausgewählt werden kann, je nachdem, wie fein die Öffnung sein soll.

Feinwaage

Viele Stoffe müssen auf die kleinste Nachkommastelle genau abgemessen werden. Das geht nur mit einer speziellen Feinwaage, die sensibel genug für solche minimalen Gewichtseinheiten ist.

Mikroskop

Es bleibt nicht aus, sich bspw. Proben oder Kulturen im Detail anzusehen, weshalb auch professionelle Mikroskope zu den absoluten Must-haves im Labor zählen. Für die Präparation sind zudem weiterhin klassische Objektträger und Objektplättchen aus hauchzartem Glas in Gebrauch. Auch farbgebende Flüssigkeiten gehören zum Equipment, um die Untersuchung zu vereinfachen. Ebenso werden Materialien verwendet, dank derer man ein Präparat langfristig fixieren und haltbar machen kann.