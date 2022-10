Hommage à Martha & Rudolf von Laban

Rudolf von Laban, Tänzer, Choreograf und Tanztheoretiker, war ein Pionier des Ausdruckstanzes, der 1879 in Pressburg/Österreich-Ungarn geboren wurde und 1958 in England starb.

Er entwickelte die nach ihm benannte Labanotation. Einer wichtigen Phase seines Lebens widmet sich ein wunderbarer Band der Karlsruher Autorin Regine Kress-Fricke und des Künstler Jean Kirsten. Der Lyrikband (Pop Verlag, Ludwigsburg, 62 S.) zeichnet in Versen und Bildern Stationen einer großen Liebe zweier Künstler – der Malerin Martha, der ersten deutschen Kunststudentin an der berühmten Kunstakademie in Paris, und des Tanzerneuerers.

Eingang in die Gedichte und den Begleittext fand auch familiäres Wissen der Autorin, die Lyrik und Prosa schreibt. Als Kind hatte sie von Laban bei seinem Familienbesuch selbst noch kennengelernt. -rowa