HS Offenburg: Job Zoom

Nach der Schule heißt es für viele: Studieren, um einen tollen Job zu finden!

Aber was ist eigentlich ein toller Job? Wie sind die Aussichten, nach dem Studium einen solchen Traumjob zu bekommen? Und wie sieht dann der Arbeitsalltag aus? Oder welche Berufsalternativen gibt es sonst noch? In der vierteiligen Onlinereihe „Job Zoom“ werden ehemalige Studierende der Hochschule Offenburg und andere Ingenieure eine Stunde lang über ihren Werdegang und die Berufspraxis in Elektrotechnik, Informationstechnik und Mechatronik interviewt.

Während der Livesessions stellen die Firmenvertreter via Zoom zudem typische Berufsbilder aus diesen Bereichen in der Region vor und beantworten Fragen der Teilnehmer. Die Termine: Do, 17.6. (Sick und Schaeffler), Mo, 21.6. (Vega und Bosch), Mi, 30.6. (Parker Hannifin und Schaeffler), Mi, 6.7. (Schneider Electric und Sick), jeweils 17-18 Uhr. -pat