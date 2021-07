HS Pforzheim: Werkschau Fakultät für Gestaltung SS 21

Pandemietechnisch bestens vorbereitet wurde die große Werkschau der Fakultät für Gestaltung der Hochschule Pforzheim.

Sie wird sowohl digital auf www.werkschau.hs-pforzheim.de präsentiert, aber lädt mit sieben „Walk By“-Ausstellungen in der Stadt auch zum sommerlichen Designflanieren ein. Gezeigt werden die Ergebnisse des aktuellen Semesters aller Design-Studiengänge und der „Künstlerischen Grundlagen“. Über 570 Studierende aus Studiengängen wie z.B. Design, Industrial Design, Mode, Schmuck, Kunst und Critical Studies und Visueller Kommunikation präsentieren rund 900 Projekte aus dem aktuellen Semester Zusätzlich zeigen die Studierenden in ihren Online-Portfolios auch die Ergebnisse aus den vergangenen beiden Semestern. Die Werkschau-Website ist also auch ein Archiv.

Neu ist auch ein Shop, in dem Studierende ihre Projekte anbieten wie Schmuckstücke, Zeichnungen und großformatige Bilder sowie das Radioprogramm „Werksound“ mit Interviews und Musik. Die Studierenden gehen mit ihren Projekten in das Stadtgebiet mit Präsentationen an sieben Standorten wie dem Café Roland, dem Kollmar & Jourdan-Gebäude und mehreren Schaufensterflächen rund um den Markplatz. Im Kollmar & Jourdan-Gebäude zeigt der Studiengang Schmuck seine Arbeiten, im Café Roland sind Plakatserien aus dem Studiengang Visuelle Kommunikation zu sehen, darunter Entwürfe von Plakaten, über deren Thema der Zufall entschieden hat: „Öffne einen Glückskeks und setze den Spruch in ein Plakat um!“.

Die neue Malerei-Professorin Heike Gallmeier hat einen mobilen Art-Space entwickelt, in dem mobilen Atelier sind die Arbeiten ihrer Studierenden zu sehen – über 50 kleine und große Formate im fliegenden Wechsel. Die Ergebnisse im Fach „Künstlerische Fotografie“ sind in den Vitrinen der Östlichen 9 zu sehen, fotografische Auseinandersetzungen zu einer Auswahl von 64 „Contemporay Hits“, die Kursleiterin Alex Heide zusammengestellt hat. Außerdem im Komplex der Östlichen 9: der Master-Studiengang „Design & Future Making“. Im Foyer des Rathauses laufen kurze Filmclips aus dem Fach „Audiovisuelle Medien“ von Professorin Susan Hefuna. Alle Infos zu den Standorten in der Stadt sind ab Fr, 16.7. online. -rowa