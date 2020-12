HsKA: Virtueller Beratungsabend

Die Studienberatung der Hochschule Karlsruhe lädt Studieninteressierte zum virtuellen Beratungsabend.

SchülerInnen, die sich für ein Studium entscheiden, haben einige Formalitäten für die Studiengangbewerbung zu beachten. Nach einer kurzen Vorstellung der Hochschule vermittelt Studienberaterin Nadia Reiser in einem Onlinevortrag einen Überblick zum Thema „Bewerbung und Zulassung“ an der Hochschule Karlsruhe. In der anschließenden Gesprächsrunde können Fragen zu Themen wie Onlinebewerbung, Fristen, Studienorientierungstest, Auswahlverfahren, Vorpraktika u.v.m. ausführlich geklärt werden.

Eine Anmeldung zur Onlineveranstaltung mit dem Konferenzsystem GoTo-Meeting ist nicht erforderlich. -ps/pat