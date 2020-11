HsKA: Virtueller Campustag 2020

Orientierung und Hilfe bei der Studienwahl bietet die HsKA an ihrem zweiten „Virtuellen Campustag“ 2020.

Online kann man sich über die ganze Bandbreite an Studiengängen informieren, die Hochschule in Rundgängen und Videos erleben und in Livechats Studierende, Lehrende, ProfessorInnen und Mitarbeiter kennenlernen. Zusätzliche Eindrücke vermitteln multimediale Beiträge über Projektarbeiten und Experimente, etwa das VR-Projekt „Karlsruher Zeitmaschine“, den „Intelligenten Spiegel“, eine fahrende Getränkekiste oder die Radverkehrsuntersuchungen der HsKA.

Die Umsetzung der Theorie in Praxisarbeiten verdeutlichen Filmbeiträge über die an (inter)nationalen Konstruktionswettbewerben teilnehmenden studentischen Projektteams High Speed (Rennwagen), Ecosail (Leichtbausegelboot aus Naturmaterialien), High Efficiency (Ein-Liter-Fahrzeug) oder Mechatronic Competition (Robotik). Vorträge und Beratungen zu Orientierungssemestern, internationalen Doppelabschlussprogrammen und kooperativen Studienmodellen bieten die Fachabteilungen; auch alle formalen Fragen rund ums Studium werden beantwortet. Und das Serviceteam gibt Auskunft zu Bewerbung, Stipendium, Auslandsaufenthalten und Unterstützungsprogrammen. -pat