In den chinesischen Lagern – Zwei Frauen berichten

Muslimische Volksgruppen werden in China zunehmend verfolgt.

Seit 2017 wurden schätzungsweise 1,8 Millionen Angehörige der uigurischen, kasachischen, kirgisischen und usbekischen Minderheiten in Umerziehungslagern interniert, die von der chinesischen Regierung lange geleugnet und mittlerweile euphemistisch als „Ausbildungslager“ bezeichnet werden.

Auf Einladung der Gesellschaft für bedrohte Völker berichten zwei Frauen aus eigener Erfahrung vom Alltag in den Lagern: Gulbahar Haitiwaji war fast drei Jahre dort, bevor die lange in Frankreich lebende Uigurin auf massiven öffentlichen Druck hin freigelassen wurde. Als Chinesischlehrerin arbeitete Qelbinur Sidik in zwei Umerziehungslagern und erlebte die unmenschlichen Haftbedingungen mit Zwangsmedikationen aus nächster Nähe. -fk