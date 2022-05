INKA-Lyrik-Matinee & Afro Tunes Lounge

„Exil, Emigration, Vertreibung“.

Unter diesem Leitgedanken haben wir 2020 unseren Lyrikwettbewerb zum 100. Geburtstag des im heutigen Rumänien als Sohn jüdischer Eltern geborenen deutschsprachigen Schriftstellers und Poeten Paul Celan ausgeschrieben. Und holen nun die Corona-bedingt verschobene Lesung zur Matineezeit an Fronleichnam nach.

Das Thema ist zwei Jahre später noch aktueller geworden, wie auch unsere Mitveranstalterin Ondine Dietz vom Projektraum Die neue Fledermaus in ihrer Ankündigung einleitend anmerkt: „Ist es in Anbetracht der aktuellen Realität der Kriegstragödie in Europa, mit ihrer infernalen Maschinerie der Vernichtung von Mensch und Menschlichkeit, mit ihren Hekatomben der Vertreibung, angebracht, zu einem Dichterwettstreit, halb nach antikem Vorbild, halb Poetry-Slam, einzuladen, so wie dieses Grand Finale des Lyrikwettbewerbs zum Themenkomplex ‚Exil, Flucht, Emigration und Vertreibung – 100 Jahre Paul Celan‘ geplant war? Oder sollte man alles – wenn auch ins Ludische sublimierte – ‚martialisch‘ Anmutende entsetzt und auch aus Solidarität mit den Opfern des aktuellen Konflikts, die nun in unserer Mitte nach Flucht und Vertreibung schutzsuchend existieren, vermeiden?“

Zu unserem tiefsten Bedauern weilen die Finalistinnen Irmentraud Kiefer und Marta Klagsbrunn inzwischen nicht mehr unter uns; ihr lyrisches Vermächtnis wird selbstredend vorgetragen. Es lesen die AutorInnen Sofie Steinfest, Woo Jin Lee, Robert Freitag, Jutta von Ochsenstein, Waldbuchler und Lea Ammertal in zwei Wettbewerbsrunden mit Publikumsvoting (ab 14 Uhr). Außerdem eröffnen wir unsere „INKA Afro Tunes Lounge“ (ab 16 Uhr): Für coole Grooves und Afrobeats sorgen die Selectas Roger Waltz, Salaman und Martin Guß (Zapata Soundz) – alles outdoor und teilüberdacht im neu gestalteten Innenhof des Clubs Die Stadtmitte mit Open-Air-Café feat. Espresso Bienchen. -pat