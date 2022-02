Interessante Fakten über die Kryptowährung Tether (USDT)

Die Kryptowährung Tether, auch USDT genannt, ist derzeit eine der größten Kryptowährungen der Welt.

Aber im Gegensatz zu Bitcoin oder Ethereum haben weitaus weniger Menschen von ihr gehört. Was ist eine stabile Tether-Münze? Wie unterscheidet sie sich von anderen Kryptowährungen und wie profitabel und sicher ist der Umgang mit ihr? Heute wollen wir uns USDT Stablecoin einmal genauer ansehen.

Wie unterscheidet sich Tether von herkömmlichen Kryptowährungen?

Tether ist ein Vertreter der Stablecoins (stabile Münzen) und der derzeitige Marktführer in diesem Bereich – er hält über 60 Prozent. Stabile Kryptowährungen unterscheiden sich von anderen dadurch, dass sie an den Wechselkurs der realen Währung gebunden sind: Ein Tether ist etwa einen US-Dollar wert, und das sollte eigentlich seine Stabilität gewährleisten – der Kurs ändert sich nicht nach Lust und Laune des Marktes, weshalb viele Anleger dazu neigen, diese Währung als eine der vielversprechendsten anzusehen. Aber auch wenn der Kurs schwankt kann man Profite erzielen. Diejenigen, die bereits mit Bitcoin Buyer Erfahrungen gesammelt haben, verstehen, dass Volatilität auch Geld bringen kann.

Warum Tether stabil ist

Die Stabilität von Tether beruht auf der Tatsache, dass jeder Token dieser Währung durch einen Dollar auf einem eigens dafür eingerichteten Bankkonto gedeckt ist. Um eine Tether-Münze zu erstellen, müssen Sie einen US-Dollar auf das Konto einzahlen, sonst geht es nicht.

Einige Nuancen

Derzeit ist jedoch nur ein Fünftel des Wertes von Tether tatsächlich durch echtes Geld auf den Bankkonten des Unternehmens gedeckt – so sagen es Vertreter von Tether Limited selbst. Es gibt hier eine Nuance: Während der Zertifizierung wurde aufgedeckt, dass dieses echte Geld nur etwa vier Prozent von Tether ausmacht und mehr als 65 Prozent durch Handelspapiere besichert sind, über die Tether Limited niemandem etwas erzählt: Wer ist der Kreditnehmer, was ist es für ein Kredit und hat Tether Limited am Ende selbst Zugang zu diesem Geld? Die Vertreter des Unternehmens beantworten alle Fragen nur vage, obwohl sie nicht leugnen, dass die Handelspapiere aus China stammen.

Tether war früher als Realcoin bekannt und wurde unter diesem Namen auf dem Kryptowährungsmarkt vermarktet und war vielen bekannt. Allerdings hat die Entwicklerfirma die Münze umbenannt und dabei nicht nur den Namen geändert, sondern auch die zugrundeliegende Technologie völlig neu überdacht. Der Trick hat funktioniert: Der Tether-Stablecoin ist nach Marktkapitalisierung der größte und an 50 Prozent der weltweit durchgeführten Bitcoin-Transaktionen beteiligt.

Blick nach vorn

Die Einführung des digitalen Dollars mag die Position von Tether und anderen Steiblecoins erschüttern, aber die Tether-Entwickler sind grundsätzlich anderer Meinung: Das Auftauchen einer neuen digitalen Währung hebt die Popularität aller bisherigen nicht auf. Der Kryptowährungsmarkt ist sehr groß und der freie Wettbewerb kann ihn anscheinend nicht aufhalten.

Als bspw. die weltgrößte Kryptowährungsbörse Binance ihre Währung auf den Markt brachte, stieg diese ziemlich schnell an und schaffte es, selbst ein Monster wie die Blockchain Ehereum zu erschrecken. Viele Experten sagten im vergangenen Jahr Probleme für Altcoin aufgrund der raschen Liquiditätszunahme des Neulings voraus. Vergangenes Jahr haben Experten den Ethereum-Entwicklern aktiv geraten, ihr Projekt zu skalieren, da sonst der Binance-Token der Kryptowährung weiter wächst, während die Konkurrenten ins Hintertreffen geraten würden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es schwer ist, weitreichende Vorhersagen zu treffen, aber Stablcecoins machen sich auf dem Markt und im Jahr 2022 recht gut. Stabile Münzen sind die Antwort auf die Volatilität und Unvorhersehbarkeit des Kryptomarktes geworden. Projekte, die keinen praktischen Nutzen haben, verschwinden nach und nach vom Markt. Stabile Münzen treten an ihre Stelle. In Krisenzeiten investieren die Anleger traditionell in weniger volatile Anlagen. Auf dem Kryptomarkt sind das die Stablecoins. Da einige Börsen keine Fiat-Paare anbieten, sind Stablecoins die einzige verfügbare Option für Händler, die in Zeiten der Volatilität in Fiat-Anlagen umsteigen. Darüber hinaus ist es für Krypto-Investoren aufgrund von Provisionen oft unrentabel, in Fiat zu investieren.