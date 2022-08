Ihr Name ist Amal.

Sie ist Somalierin und wird Nanny in Zeldas Familie. Zelda meldet sie bei der Talentshow „Die Stimme“ an. Nach einem glanzvollen Auftritt nimmt Amal vor laufender Kamera ihr Kopftuch ab. Dieser Akt der Befreiung hat Folgen – auch für Zeldas Familie. Jessica Durlacher, geb. 1961 in Amsterdam, ist mit ihren preisgekrönten Romanen in den Niederlanden wie in Deutschland eine Bestsellerautorin.

Auf Einladung des Stadtamts ist sie zwei Tage in Durlach zu Gast. Nach der Lesung am Sonntag wird sie am Mo, 29.8. um 19 Uhr im Rathaus ihre Eindrücke schildern und berichten, wie sie Durlach erlebt hat. -rowa