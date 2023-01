Der peruanische Schriftsteller hat es mit den Tieren.

Nach dem Schnabeltier und dem See-Elefanten folgt nun mit „La sonrisa del cuy“ – das Lächeln des Meerschweinchens – der letzte Teil der Trilogie. Und doch geht es auch in seinem neuen Buch vor allem um Menschen und ihre Geschichten. Diese Menschen jagen Ufos und Storys, setzen sich ein für Frauen und Tiere, für die Umwelt und gegen den Krieg, sie vergraben die Toten, stechen auf See und sie wollen lieben.

Die Texte funktionieren wie eine Collage von Szenen und Gefühlswelten menschlichen Lebens. Jose Carlos Contreras Azaña gewann Poesiepreise in seiner Heimat Peru, arbeitete als Journalist und Korrespondent in Europa und machte in Karlsruhe als Herausgeber der Bücher „300 Wörter 300“ und „Danke Karl Drais“ auf sich aufmerksam. -fd