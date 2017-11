Jubezmediale 2017

Drei Tage lang lernen Kinder der Klassenstufen 4 bis 8 mal anders.

Bei der „Jubezmediale“ können sie in virtuelle und reale Welten abtauchen, sich und ihre Umgebung auf ganz neue Weise erfahren. In Workshops werden Medien erkundet und erprobt: Auf der Videowiese wachsen digital gesäte und gegossene Bilder, Computerspiele gibt’s hier real statt virtuell, im Schwarzlichttheater fliegen die Socken, in der Holzwerkstatt erschafft die Fantasie Tiere und Töne, digitale Fotos werden auf Holz übertragen, Soundlandschaften gestaltet und Trickfilme gedreht. Vormittags ist das Programm für Schulklassen reserviert, nachmittags dürfen alle kommen und mitmachen! -bes