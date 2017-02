Juks-Familientag

Wer den Winter für Kreativität und Kunst nutzen will, findet in der Juks spannende Angebote in den Bereichen Kunst, Tanz, Theater und Medienkunst.

Es gibt neue Kurse sowie Wochenend- und Ferienworkshops für Kinder, Jugendliche und Familien. Jugendliche, die einen künstlerischen Beruf anstreben, finden im „Crashkurs Mappe“, der im Januar beginnt, die ideale Unterstützung. Und die ganze Familie ist am Familientag zu kostenlosen Mitmachaktionen, Aufführungen sowie einer Ausstellungseröffnung eingeladen. Anfang Februar beginnen erneut viele Kurse und auch für Workshops in den Faschingsferien sind noch Plätze frei. Angebote für den Kreativen Geburtstag, darunter auch viele ganz frisch ausgearbeitete Ideen, können ebenfalls gebucht werden.