JuLi / Junge Literatur 2021

Der alle zwei Jahre und 2021 zum siebten Mal von Gedok, Literarischer Gesellschaft und Kulturamt ausgeschriebene Prosapreis „JuLi / Junge Literatur“ steht diesmal unter der Themenvorgabe „Corona“.

Teilnahmeberechtigt sind junge Menschen im Alter von 15 bis 21 Jahren, die in der Stadt Karlsruhe sowie den Landkreisen Karlsruhe oder Rastatt leben, arbeiten oder in Ausbildung sind (Schule, Lehre etc.). Zugelassen sind deutschsprachige und unveröffentlichte Texte (Prosatext oder dramaturgischer Text, keine Lyrik). Es kann es sich um einen Auszug aus einem längeren Werk handeln oder um eine abgeschlossene Erzählung.

Umfang: Acht DIN-A4-Seiten, Times New Roman 12 pt, Zeilenabstand 1,5 mit max. 14.400 Zeichen inkl. Leerzeichen. Pro Teilnehmer darf nur ein Text eingereicht werden. Um die Anonymität zu gewährleisten, sollten die Texte keinen Autorenhinweis enthalten, sondern nur mit einem Kennwort versehen sein. Separat beizulegen in einem mit demselben Kennwort beschrifteten Umschlag ist ein Begleitschreiben mit Namen, Geburtsdatum, Anschrift, ggf. Hinweis auf den Ausbildungsplatz, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Die Texte können ausschließlich auf dem Postweg eingereicht werden: Gedok Karlsruhe / z. Hd. Karin Bruder, Markgrafenstr. 14, 76131 Karlsruhe.

Einsendeschluss ist Sa, 20.3., die von der Jury um Karin Bruder, Hansgeorg Schmidt-Bergmann und Rolf Fath gekürten Preisträger werden Ende April auf www.gedok-karlsruhe.de bekanntgegeben. Die Preisverleihung (1. Preis: 300 Euro; 2. Preis: 200 Euro; 3. Preis: 100 Euro) findet am Do, 6.5. um 20 Uhr im Prinz-Max-Palais statt, wo die Preisträger ihre Texte im Rahmen einer öffentlichen Lesung vorstellen. -ps/pat