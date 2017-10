K3-Beratungstag #2

Zur „Kreativ.Impuls“-Woche wurde im Mai der „K3-Beratungstag“ eingeführt, an dem sich Interessierte aus den kultur- und kreativwirtschaftlichen Branchen kostenfrei weiterbilden können.

Die Themen diesmal sind „So schütze ich mich gegen steuerliche Fallstricke für Existenzgründer“, „Welche Versicherungen brauche ich als kreativer Gründer?“, „Mikro Crowd – Die innovative Start-up-Förderung der L-Bank“, „Risiko der Scheinselbstständigkeit für Kreative“ und „Facebook, Twitter, Blogs & Co. – Rechtliche Fallen vermeiden“. Anmeldung für einzelne Expertenvorträge per E-Mail an k3@kultur.karlsruhe.de. -pat