K3-Beratungstag #3

Beim dritten Beratungstag des K3 Kultur- und Kreativwirtschaftsbüros Karlsruhe können sich wieder Interessierte aus den kultur- und kreativwirtschaftlichen Branchen mit spannenden Vorträgen zu Themen wie Künstlersozialkasse, Micro-Crowdfunding, Steuerfallen und Selbständigkeit in lockerer Atmosphäre weiterbilden.

Dieses Mal legt der zusammen mit dem Karlsruher Popnetz und der hiesigen HfM veranstaltete Beratungstag seinen Schwerpunkt auf die Musik. Details zum Programm unter www.k3-karlsruhe.de.

Im Anschluss an die Vorträge stehen einige der Referenten noch für Fragen zur Verfügung. Der Eintritt ist frei, Anmeldung (auch für einzelne Vorträge) per E-Mail an k3@kultur.karlsruhe.de. -pat