K3-Webseminarreihe

Wie wird man mithilfe von Social Media sichtbarer und akquiriert neue KundInnen?

Diese und andere Fragen beantwortet der pandemiebedingt mit ihren Projekten und Unternehmen in den digitalen Raum ausweichendenden, sich neu orientierenden Kultur- und Kreativbranche die im Februar startende kostenlose Webseminarreihe des K3 Kultur- und Kreativwirtschaftsbüros der Stadt Karlsruhe.

Los geht es am Di+Do, 9.+11.2. jeweils von 10 bis 12.30 Uhr mit einer zweiteiligen Veranstaltung zum Thema „Wie verbessere ich meine Wordpress-Website, ohne zu coden?“ mit Lennart Schleifer von DreiQBik als Referenten. Da pro Seminar nur eine begrenzte Anzahl Plätze zur Verfügung steht, wird um Anmeldung per E-Mail an k3@kultur.karlsruhe.de gebeten. -pat