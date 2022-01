Karlshochschule: Infotage

650 junge Menschen aus 70 Ländern suchen an der Karlsruher International University mithilfe alternativer Denk- und Lehransätze nach Lösungen für die Herausforderungen der modernen globalisierten Welt.

Angeboten werden an der staatlich anerkannten privaten Karlshochschule sieben Bachelor-Studiengänge in Wirtschaft, Gesellschaftswissenschaften und Psychologie sowie zwei Master-Studiengänge in Management und Social Transformation – Politics, Philosophy & Economics.

Das Studium an der mehrfach ausgezeichneten Hochschule hebt sich ab durch seine interaktive Lehre, kleine Lerngruppen und individuelle Betreuung. Mit ihren ausschließlich englischen Studiengängen versteht sich die Karls zudem als interkultureller Begegnungsraum, der eine kritische Perspektive fördert und transformative Zielsetzung hat.

Das Ergebnis ist eine ganzheitliche Betrachtung, bei der Ideen inter- und transdisziplinär überdacht werden; Werte wie Nachhaltigkeit, globale Gerechtigkeit, Interkulturalität und Diversität werden an der unabhängigen Stiftungshochschule in den Vordergrund gestellt. Mit einer interaktiven und (co-)kreativen Lehre bietet die gemeinnützige Uni eine fundierte Hochschulbildung, die den Fokus auch auf die Persönlichkeitsentwicklung ihrer StudentInnen legt. -pat