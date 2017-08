Aktuelle Themen rund um den hiesigen Hochschul- und Innovationsstandort werden seit Herbst 2016 auf dem „Karlsruhe Blog“ verhandelt.

In den Kategorien „Karlsruh|er|leben“, „Karlsruh|er|forschen“ und „Karlsruh|er|gründen“ liefert der vom Stadtmarketing betriebene Blog vielfältige Neuigkeiten aus dem bunten Fächerstadt-Leben, oftmals in Form persönlicher Geschichten, authentisch geschrieben von jungen Karlsruhern: Zahlreiche freie Autoren, ob Schüler, Studenten oder Alumni, tragen mit ihren Texten zur facettenreichen Perspektive bei.

Erfahrungsberichte, Spar- oder Ausgehtipps, Rezepte für den studentischen Geldbeutel oder News aus der Hochschul- und Wissenschaftslandschaft – der „Karlsruhe Blog“ lebt von spannenden Storys, aber auch Interviews mit lokalen Persönlichkeiten oder Momentaufnahmen und verbindet neben der eingklinkten Karlsruher Blogospäre (u.a. Michael M. Roths micialmedia.de oder Miriam Steinbachs dieschreibmaschine.net) die städtischen Onlinekanäle Facebook, Twitter und Instagram, auf denen Karlsruhe seit Jahren eine Vorreiterposition in der nationalen Stadtmarketinglandschaft einnimmt.

Wer sich gut in Karlsruhe auskennt, Spaß am Schreiben hat, sicher im Umgang mit der deutschen oder englischen Sprache ist und noch eine Plattform sucht, um regelmäßig Artikel und Fotos rund um Karlsruhe zu veröffentlichen, meldet sich per E-Mail an blog@stadtmarketing-karlsruhe.de. -pat