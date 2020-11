Karlsruher Bücherschau 2020

Neben den „Stuttgarter Buchwochen“ stellt die „Karlsruher Bücherschau“ eine der größten regionalen Buchausstellungen dar, die (über)regionalen Verlagen auch während Corona die Möglichkeit bietet, ihre Publikationen und Autoren zu präsentieren.

Das auf literarische Begegnungen ausgerichtete Konzept bleibt bei reduzierter Veranstaltungszahl in weiten Teilen bestehen, allerdings 2020 ohne Gastland. Den Auftakt macht „Das literarische Buchhandels-Quartett“ (Fr, 13.11.) nach dem berühmten Fernsehvorbild. Unter Martin Wackers Moderation diskutieren die BuchhändlerInnen Jördis Schneider-Jung, Diana Knödler (Der Rabe), Volker Hager (Reisebuchladen) und Paul Kaufmann (Stephanus-Buchhandlung) aktuelle Veröffentlichungen wie persönliche Favoriten.

Anna Katharina Hahn (Sa, 14.11.) liest aus ihrem Familienroman „Aus und davon“; die im September mit dem „Rheingau-Literatur-Preis“ 2020 geehrte Annette Pehnt (So, 15.11.) begibt sich in „Alles was Sie sehen ist neu“ mit ihrer Reisegruppe ins fiktive asiatische Kirthan; der Karlsruher Markus Orths (Do, 19.11.) spannt seinen philosophischen Trip „Picknick im Dunkeln“ über 700 Jahre Weltgeschichte; Michal Hvoreckys (Fr, 20.11.) „Troll“ zeichnet eine Dystopie, in der es weder Wissenschaft noch unabhängigen Journalismus gibt; Peter Pranges (So, 22.11.) „Winter der Hoffnung“ schlägt als Vorgeschichte zum ARD-Erfolg „Unsere wunderbaren Jahre“ die Brücke von der Kriegs- zur Wirtschaftswunderzeit und Eva Klingler und Wolfgang Wegner (Fr, 27.11.) haben mithilfe von Archiven und Zeitzeugen für das Biografieprojekt der Karlsruher Rotlichtgröße „Margarete Reinhardt“ geforscht.

Als Highlight gibt es zum Abschluss noch eine Premierenlesung: Schriftstellerin, Journalistin und TV-Moderatorin Susanne Fröhlich und Bestsellerautorin Constanze Kleis (Sa, 28.11.) präsentieren ihren Krisenbewältiger „Fröhlich mit Abstand. Wie wir uns neu in unseren Alltag verliebten“. Beginn: je 19.30 Uhr. Außerdem gibts Filme und Lesungen für Schüler und Kinder, die am So, 29.11. ihren eigenen Thementag haben. -pat

Nach Absage der „Karlsruher Bücherschau“ 2020 als Präsenzveranstaltung lädt die digitale Version ein – egal wo und zu welcher Uhrzeit – online in die Welt der Literatur einzutauchen. Verlage präsentieren ihre Neuerscheinungen und beliebte Bestseller wegen der Corona-Pandemie dieses Mal nicht auf den Regalen im Regierungspräsidium am Rondellplatz, sondern auf einer digitalen Plattform. Sie eröffnet die Möglichkeit, das Angebot der ausstellenden Verlage in Ruhe in Augenschein zu nehmen: Videos, Leseproben und zusätzliche Informationen zu Büchern und Autoren runden das Angebot ab. Die virtuelle „Bücherschau“ eröffnet sich nach einer kostenlosen Registrierung auf www.buecherschau.de. Literaturbegeisterte können Autoren per Livestream oder über den neuen Youtube-Kanal der „Karlsruher Bücherschau“ erleben. Die Links zu den digitalen Beiträgen sind im Veranstaltungsprogramm veröffentlicht: U.a. spricht Annette Pehnt wird am So, 15.11. mit Silke Arning, SWR2 Landeskultur, über ihr Buch „Alles was Sie sehen ist neu“. Anna Katharina Hahn spricht mit literaturcafe.de-Herausgeber Wolfgang Tischer am Fr, 27.11. über „Aus und davon“, einem Familienroman des 21. Jahrhunderts. Weitere digitale Beiträge sind in Planung.