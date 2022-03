Kein Paypal mehr in Online-Casinos: Welche Alternativen bleiben Spielern?

Paypal zählt zu den beliebtesten Zahlungsmethoden im Netz.

Etliche Kunden und Unternehmen vertrauen auf das bekannte Unternehmen aus den USA. Leider ist Paypal als Ein- und Auszahlungsmöglichkeit in Online-Casinos verschwunden. Umso verwunderlicher ist es, dass der Onlinehandel Paypal unterstützt. Was hat es mit dem Rückzug des Zahlungsdienstleisters im Bereich der digitalen Glücksspielwelt auf sich und welche Alternativen stehen bereit?

Was genau ist Paypal?

Paypal ist ein börsennotiertes Unternehmen, welches Onlinebezahldienste offeriert. Speziell im Onlinehandel wird der Service von den Deutschen überaus gerne genutzt. Offene Rechnungen lassen sich unkompliziert begleichen. Darüber hinaus ist es möglich, Geld an andere Personen zu transferieren oder bspw. Einzahlungen im Casino zu tätigen. Jedoch hat sich Paypal im Oktober 2019 aus dem deutschen Glücksspielbereich zurückgezogen. Damit sind die beliebten Paypal-Casinos vorerst Geschichte. Interessierte können auf betrugstest.com tagesaktuell in Erfahrung bringen, ob es virtuelle Spielbanken gibt, die mit dem Zahlungsdienstleister kooperieren.

Online-Casinos mit Paypal: Warum gibt es sie nicht mehr?

Die Nachricht, dass sich Paypal im Oktober 2019 völlig überraschend aus den inländischen Online-Casinos verabschiedete, schlug in der Branche hohe Wellen. Schließlich handelt es sich dabei um einen beliebten Zahlungsdienstleister, der blitzschnelle Ein- und Auszahlungen ermöglicht.

Die Gründe für den Rückzug blieben lange im Dunkeln. Mittlerweile ist klar: Schuld am gegenwärtigen Zustand ist die unklare Gesetzeslage hierzulande. Obwohl bereits Mitte 2021 der nationale Glücksspielstaatsvertrag in Kraft trat, ließ die Gesetzesnovelle elementare Fragen offen. Insbesondere die Problematik zwischen Glücksspiellizenzen aus EU-Ländern und der europäischen Dienstleistungsfreiheit findet in dem Gesetz keine Erwähnung. Darüber hinaus steht in Zweifel, ob der Glücksspielstaatsvertrag EU-konform ist.

Gewiefte Anwälte setzten Paypal unter Druck und drohten mit massiven Konsequenzen, sollte sich das Unternehmen nicht aus deutschen Online-Casinos zurückziehen. Um keinen Reputationsverlust zu riskieren, tat Paypal dies schlussendlich.

Welche Alternativen bleiben Spielern?

Trotz der Tatsache, dass Paypal weit verbreitet ist, war der Zahlungsdienstleister unter keinen Umständen alternativlos. Insbesondere für Glücksspiele im Internet existieren zahlreiche andere Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten. Diese sind zumindest gleichwertig, wenn nicht gar besser als Paypal.

Hinzukommt, dass bereits lange vor Oktober 2019 der Käuferschutz für Transaktionen in Online-Casinos nicht mehr galt. Dieser bot einen zuverlässigen Schutz vor schwarzen Schafen. Vor betrügerischen Aktivitäten sind Glücksspieler jedoch auch bei der Nutzung von anderen Zahlungsdienstleistern geschützt. Es ist sogar problemlos realisierbar, anonym Geld einzuzahlen und Gewinne abzuheben.

Zu den besten Paypal-Alternativen in Online-Casinos zählen:

Trustly

Klarna

Mastercard und Visa

Neteller und Skrill

Alternative Nummer 1: Trustly

Trustly, ein schwedisches Unternehmen, ist beim digitalen Glücksspiel sehr populär. Kein Wunder, denn um den Zahlungsdienst zu nutzen, müssen Spieler kein Konto erstellen. Es ist ausreichend, im Kassenbereich des Online-Casinos Trustly sowie den einzuzahlenden Betrag auszuwählen. Anschließend erfolgt die Überweisung über das Online-Banking bei der Hausbank. Mit Trustly lassen sich Transaktionen seriös, sicher und schnell durchführen. Darüber hinaus ist die Nutzung kostenlos. Auch Auszahlungen werden unterstützt.

Alternative Nummer 2: Klarna

Klarna ist besser unter der Bezeichnung Sofortüberweisung bekannt. Überweisungen werden in Echtzeit ausgeführt, sodass das Spielkapital sofort bereitsteht. Bei der Inanspruchnahme des Dienstes in einem Online-Casino wird der Nutzer auf die Webseite des Dienstleisters weitergeleitet. Dort erfolgt das Veranlassen der Transaktion. Wie auch bei Trustly ist das Vorhandensein von Online-Banking obligatorisch.

Alternative Nummer 3: Mastercard & Visa

Mastercard und Visa zählen zu den bekanntesten Unternehmen der Welt. Sie sind vor allem für die unter derselben Bezeichnung ausgegebenen Kreditkarten populär. Überweisungen werden sofort ausgeführt und das Kartenkonto mit dem entsprechenden Betrag belastet. Dieses muss zu einem fest vereinbarten Zeitpunkt ausgeglichen werden. Somit ist das Spielen im Online-Casino auf Kredit möglich. Allerdings verlangen einige Betreiber Gebühren für Zahlungen mit Kreditkarten.

Alternative Nummer 4: Neteller & Skrill

Ähnlich wie Paypal fungieren die vorgenannten Anbieter als virtuelle Geldbörse. Nach der Kontoerstellung ist es möglich, Zahlungsmittel wie Kreditkarten, Bankkonten und Wallets für Kryptowährungen zu hinterlegen. Die Zahlungen passieren in Echtzeit. Neteller und Skrill sind vertrauenswürdige und sichere Optionen für Ein- und Auszahlungen mit digitalem Geld.

Trotz des Aus von Paypal stehen zahlreiche Alternativen zur Verfügung

Nachdem Paypal im Oktober 2019 aufgrund der unklaren Rechtslage der deutschen Glücksspielindustrie die Unterstützung versagte, war der Schrecken groß. Zu Unrecht! Mit Kreditkarten von Mastercard und Visa, virtuellen Geldbörsen von Neteller und Skrill sowie mit Klarna und Trustly stehen qualitativ hochwertige Alternativen bereit. Transaktionen im Online-Casino lassen sich so anonym, schnell und sicher ausführen. Aus diesem Grund steht dem Spaß mit den beliebtesten Online-Games nichts im Wege.