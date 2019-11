KI Supermacht: China, USA, Europa?

Wie hat sich Künstliche Intelligenz als Technologie in den vergangenen Jahren entwickelt?

Welche Auswirkungen ergeben sich aus Chinas Aufstieg zu einer führenden Wissenschaftsnation im Bereich der KI? Wie kann KI in Deutschland und Europa zum Wettbewerbsvorteil werden?

Das Cyberforum, das KIT, Karlsruhe.ai und das ZKM greifen die wichtigsten Aspekte der aktuellen Debatte um KI auf und beleuchten und diskutieren sie aus Perspektive von Deutschland und China. Ausgangspunkt bildet das gerade in China erschienene Buch „The Brain And AI“ des deutschen Ingenieurs Dr. Karl Schlagenhauf und des chinesischen Gehirnforschers Fanji Gu.

Im Anschluss an die Buchvorstellung spricht Professor Pei Wang vom Department of Computer and Information Sciences der Temple University über „Exploring The Logic Of Intelligence“, bevor es in die Live-Coding-Performance „α|0› + β|1›“ von Damian Dziwis übergeht. -ps/pat