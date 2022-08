Paul Blau liest Auszüge aus seiner Collage „Kirschkerntage“.

In diesen geht es darum, mithilfe kleiner Erzählungen dem Zuhörer ein Abgleiten in die eigenen, vielleicht verschütteten Geheimgänge der frühen, intensiven Jahre zu ermöglichen. Die Pianisten Hansjörg Meyer-Sonntag und Tobias Wütz unterstreichen durch sensible Klavierstücke die Wirkung der Texte.

Auch der Ort der Lesung ist ein besonderer: der mit kleinen klassizistischen Statuen und einem Brunnen ausgeschmückte Park von Karl H. Lindmayer. -rowa