Kontakt heilt!

In Zeiten, in denen Verwirrung und Spaltung Kommunikation, Freundschaften und Familien belasten, passt das Thema dieses Vortragsabends mit Johanna Baumann, bekannt für ihr achtsames und humorvolles Herangehen an sensible Themen.

Sie erklärt, wie man mit anderen Menschen wieder in authentischen Kontakt kommt, beleuchtet dazu den in der Gestalttherapie zentralen Kontakt-Begriff und lässt die TeilnehmerInnen erfahren, wie er helfen kann, sich „genährt, verstanden und bereichert zu fühlen“. Untersucht wird außerdem, wie wir durch bewusste Ausweichmanöver Kontakt vermeiden. Der Vortrag findet statt im Atelier von Christine Schön, die dabei ihre Kunstwerke zur Schau stellt. -pat