Kreativstart 2021

Was es braucht, um mit der eigenen Geschäftsidee erfolgreich durchzustarten, erfährt man in diesem K3-Kongress.

Dabei wendet sich der kostenlose, aber anmeldepflichtige „Kreativstart“ ebenso an GründerInnen und kreative Unternehmer wie auch an Interessierte aus Medien, Politik, Kultur, Verwaltung und Wissenschaft. Aufgrund der Corona-Situation ohne Publikum live gestreamt, kommen nun u.a. auch jene namhaften Referenten aus dem gesamten Bundesgebiet zu Wort, die schon zur abgesagten 2020er Ausgabe eingeladen waren. Zwischen Vorträgen und Best-Practice-Beispielen erwartet die zugeschalteten Zuschauer musikalische Unterhaltung; außerdem besteht die Möglichkeit, aktiv am Kongress teilzunehmen und sich im digitalen Raum auszutauschen.

Zur Eröffnung spricht Carsten Waldeck (10.35 Uhr), Mitgründer der Shift GmbH darüber, wie er mit seinem Bruder Samuel ein Unternehmen aufgebaut hat, das nachhaltige Smartphones zu fairen Arbeitsbedingungen baut. Anschließend proklamiert Gründerin Sina Trinkwalder (11.30 Uhr) „Wunder muss man Selbermachen – Vom Werber zur Serial Social Entrepreneur“ und Vitra-Trendscout Raphael Gielgen (12.30 Uhr) erklärt in „The Next Economy Ecosystem“, „wie die vor uns liegende Ökonomie die Architektur der Arbeit verändern wird“.

Am Nachmittag stehen Vorträge zu „Mut – Warum jeder Mut in sich trägt“ (Muriel Böttger, Psychologin, 14.15 Uhr), „Instagram – Alles kann, aber das muss“ (Katja Heil, Social-Media-Expertin, 15.15 Uhr) und „Künstliche Intelligenz – neue Geschäftsfelder für Kreative?“ (Ludger Pfanz, The Future Design Company, 16.15 Uhr) auf dem Programm. Und zum Abschluss erläutert der Guru unter Deutschlands Werbetextern Manfred Gotta (17.15 Uhr) „Die Bedeutung von Namen und internationalem Marketing“. -pat