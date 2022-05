Kreativstart 2022

Was es braucht, um mit der eigenen Geschäftsidee erfolgreich durchzustarten, erfährt man in diesem K3-Kongress.

Dabei wendet sich der „Kreativstart“ ebenso an GründerInnen und kreative Unternehmer wie auch an Interessierte aus Medien, Politik, Kultur, Verwaltung und Wissenschaft. 2022 geht es um Innovationen, digitale Geschäftsmodelle, Zukunftstrends, Sozioinformatik, neue Arbeitsräume sowie Strategien für sozial faires und ökologisches Gründen. Erfahrungen aus erster Hand samt Best-Practice-Beispielen liefern am ersten Tag Vorträge namhafter Referenten aus dem gesamten Bundesgebiet.

Es sprechen Thorsten Reiter („Innovate Yourself!“, 10.45 Uhr), Enno Park („Warum künstliche Intelligenz die gleichen Fehler macht wie wir Menschen“, 11.50 Uhr), Daniela Loraing vom Verein Cradle To Cradle („So geht morgen“, 13.30 Uhr), Maria Möller („Talking Hands – Daumenkinos für Gebärden“, 14.15 Uhr), Roman Bartuli von Prognos („Digitalisierung in der Kultur- und Kreativwirtschaft – Learnings aus der Pandemie“, 15 Uhr) und Marius Krämer von Haive („Shit Happens, Keep Moving“, 16.45 Uhr). Außerdem vorstellig werden „Neue Locations für neue Ideen in Karlsruhe“ (15 Uhr).

Am zweiten Kongresstag gibt’s kostenlose Angebote im Rahmen von „Kultur Business Zukunft“, kurz „Kubuzz“, dem Weiterbildungs- und Coachingprogramm in Ba-Wü, das freie Künstler und Kulturschaffende aller Sparten bei den Herausforderungen der Selbstständigkeit unterstützt. -pat