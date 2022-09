Kultur im Internet – wie sie entstehen kann

Digitale Kultur ist das Konzept, das definiert, wie Technologie kontinuierlich die Art und Weise prägt, wie Menschen miteinander kommunizieren.

Dies zeigt sich darin, wie Menschen denken, sich verhalten und sich gegenüber ihren Mitmenschen ausdrücken. Wie auch sonst definiert der Begriff der Kultur hier eine gemeinsame Basis, über die sich auch die Nutzer definieren können. Aber wie kann eine solche Kultur überhaupt entstehen und in welchen Bereichen des Internets finden wir sie bereits? Besonders für Unternehmen, Websites oder im Online-Entertainment ist diese Art von digitaler Technologieinnovation ein wichtiger Fokus, um Prozesse und das Kundenerlebnis zu verbessern.

Eine gemeinsame Kultur auch online

Internet und Kultur – geht das überhaupt? Die Kultur hat erheblich von der Erfindung und Nutzung des Internets profitiert. Kultur ist definiert als gemeinsame Verhaltensweisen, Ideen und Artefakte, die eine von einer Generation zur nächsten weitergegebenen Lebensweise schafft. Es ist sehr wichtig, die Auswirkungen anzuerkennen, die das Internet auf Gesellschaft und Kultur hat. Es ist klar, dass das Internet die Kultur beeinflusst. Seine Auswirkungen können sogar als eigene Kultur betrachtet werden.

Das Internet beeinflusst die Art und Weise, wie Menschen leben, erheblich. Vieles hat sich aufgrund der Technologie geändert. Bspw. haben die Menschen ihre Kommunikationsthemen und -gewohnheiten geändert. Das schafft jedoch vor allem Raum für neue Kulturen und Gemeinschaftsgefühle, die es vorher nicht gegeben hat. Die Vernetzung mit Menschen, die gleiche Interessen oder Überzeugungen teilen ist so z.B. einfacher. Gleichzeitig muss auch die Kritik an der Internetkultur beachtet werden.

Soziale Netzwerke: Bündelung der Kulturen

Ein wichtiger Bestandteil der Kultur im Internet und wie diese entstehen kann sind die sozialen Netzwerke. Hier wird das Gefühl einer Community auf eine tiefere Weise geprägt und kann so überhaupt erst bestehen. Wenn die Mitglieder einer Community bereits soziale Verbindungen zueinander haben, profitieren sie eher von technologischen Verbindungen. Jede Kultur hat ihre eigenen charakteristischen Praktiken. Wenn sich diese auch einfach im Internet leben lassen, zeigt sich dies vor allem in den sozialen Netzwerken. Fangemeinden oder gemeinsame Interessen sind die Grundlagen für Kulturen auf Instagram, Facebook oder in Chatforen.

Fangemeinden und damit verbundene Kulturen entstehen in jedem Setting. Besonders erfolgreich sind hier jedoch die Gaming-Influencer. Auch wer selbst das Online-Gaming oder -Casino liebt, erlebt hier eine Kultur im Internet. Denn die beste Spielplattform und das beste Online-Casino charakterisieren sich durch eine erfolgreiche Kundenbindung auf Vertrauensbasis, Transparenz und ein Gemeinschaftsgefühl. Auch hier können sich Nutzer austauschen, sich vernetzen und gemeinsam die Vielfalt der Gaming-Abenteuer erleben. So entsteht ein kleiner Kulturkreis in einem breiten Bereich des Online-Entertainments.

Wie eine Kultur im Internet entsteht

Heute bestimmen maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz und ein einfacher Zugriff zu jeglichen Informationen unser Leben. Wie soll hier also eine Kultur entstehen? Tatsächlich bestehen im Internet bereits viel mehr Kulturen, als man es für möglich hält.

Kunden und Nutzer anziehen und binden

Indem Nutzer im Internet ein Teil des gesamten Werkes werden, lässt sich einfach ein Gemeinschaftsgefühl vermitteln. Schritt für Schritt entsteht so eine Kultur und ein neuer Kreis.

Transparenz fördern

Um eine digitale Kultur zu schaffen, müssen Unternehmen zunächst alle Interessengruppen, Führungskräfte und Mitarbeiter über ihre potenziellen Auswirkungen informieren. Bei richtiger Implementierung können Unternehmen Verkäufe, Einnahmen, Produktivität und Gewinne steigern. Daher müssen alle auf derselben Seite sein, wenn es darum geht, Geschäftsziele mit digitalen Mitteln zu erreichen.

Eine neue Art der Kultur

Das Internet bringt Kultur mehr Menschen näher, macht sie leichter und schneller zugänglich; es fördert auch das Aufkommen neuer Ausdrucksformen für die Kunst und die Verbreitung von Wissen. Einige würden sogar sagen, dass das Internet nicht nur eine Technologie ist, sondern ein kulturelles Artefakt.