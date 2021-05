„Niemand weiß, was Kunst ist oder wie man Kunst erschaffen kann.“

„Trotzdem muss ich als Künstler Kunst machen. Es bleibt mir also nichts anderes übrig, als zumindest die optimalen Voraussetzungen zur Entstehung von Kunst zu schaffen, wenn ich schon nicht weiß, wie Kunst direkt geht. Indem ich jeden Tag das Beste gebe – und zwar in anderen Bereichen, außerhalb der Kunst, in denen es eindeutigere Regeln und klarere Indizien für Erfolg und Misserfolg gibt und das positive Gefühl, das ich dadurch bekomme, aufs Kunst-Machen übertrage, sodass ich mir dadurch am Ende zutraue, die Sache, an der ich gerade arbeite, zur Kunst zu erklären.“ So definiert es der Bildende Künstler und Journalist Sebastian Späth (geb. 1991), der an alter Studienstätte einen Onlinevortrag unter dem Titel „Kunst als Lebenseinstellung“ hält.

Von 2012 bis ’18 studierte er Malerei an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe mit Stipendien der Studienstiftung des deutschen Volkes und der Heinrich-Hertz-Gesellschaft für herausragende künstlerische Leistungen. Im Anschluss absolvierte er in München eine Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule. Eine Zeitung hat er zum ersten Mal bewusst wahrgenommen, als er darin seinen Namen las – als Gewinner eines Kunstwettbewerbs für Kinder. Nach der Schule verdiente er selbst mit Lokaljournalismus etwas Geld. Als erste richtige Zeitungsarbeit bezeichnet er eine Pappmaschee-Skulptur aus dem ersten Semester an der Kunsthochschule. Als freier Journalist arbeitete er u.a. für den „„Spiegel““ und die „„Zeit““. Seit Januar 2021 ist er Politik- und Wirtschaftsredakteur beim „Stern““. -ps/pat