Kunstakademie: Digitaler Studieninfotag 2020

Die Kunstakademie beteiligt sich am „Digitalen Studieninfotag“.

Die Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe vertritt die künstlerischen Disziplinen Malerei/Grafik und Bildhauerei in zwei Studienbereichen (Freie Kunst sowie Bachelor of Fine Arts /Master oft Education –Künstlerisches Lehramt mit Bildender Kunst und bietet zudem den Lehramtsstudiengang Intermediales Gestalten an. IMG kann das zweite wissenschaftliche Hauptfach an der Universität ersetzen. In kurzen Videobeiträgen werden die Studiengänge ab Mo, 16.11. online auf www.kunstakademie-karlsruhe.de vorgestellt, dazu gibt es Einblicke in den Akademiealltag. Am Studieninfotag, Mi, 18.11. beantworten ProfessorInnen und Studienberater von 10 bis 12 Uhr im Livechat alle noch offenen Fragen.



Die Karlsruher Kunstakademie zählt mit ihrer über 160-jährigen Geschichte zu den traditionsreichsten Kunsthochschulen Deutschlands. Charakteristisches Merkmal der Ausbildung ist das Studium im Klassenverbund. Die Studierenden lernen, in dem sie selbstständig künstlerisch tätig sind. Sie diskutieren die Resultate ihrer Arbeit mit ihrem Professor und stehen im Austausch mit ihren Klassenkollegen. Das Professorenkollegium der Kunstakademie bringt die verschiedensten künstlerischen Positionen aus den Bereichen Zeichnung, Malerei, Bildhauerei, Video, Performance, Installation etc. und unterschiedliche Künstlergenerationen zusammen. Flankiert wird das Kunststudium von theoretischen Lehrangeboten in Kunstgeschichte sowie in Kunsttheorie und -philosophie. Für die zukünftigen Gymnasiallehrer stehen Seminare in Fachdidaktik und Bildungswissenschaften zusätzlich auf dem Studienprogramm. -ps/pat