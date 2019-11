Kunstakademie & HfG: Studieninfotag 2019

Das Konzept der offenen Hochschule prägt die Karlsruher HfG.

Wer sich dort für einen der Studiengänge Medienkunst, Kommunikationsdesign, Produktdesign, Ausstellungsdesign oder Kunstwissenschaft und Szenografie bewirbt, kann und soll auch Veranstaltungen der anderen Fächer besuchen. Am Studieninformationstag vermitteln Führungen durch Studios und Werkstätten Eindrücke vom Studienalltag; das ZKM lockt mit seinen Ausstellungen nebenan (Mi, 20.11., 10-14 Uhr).

Karlsruhe ist in der glücklichen Lage, zwei Kunsthochschulen zu beheimaten. Die Kunstakademie bietet das Studium der Freien Kunst sowie des Künstlerischen Lehramts an und lehrt Malerei und Grafik sowie Bildhauerei. Studiert wird im Klassenverbund. Am Studieninfotag kann man Werkstätten und Ateliers besichtigen; die Bibliothek steht ebenso offen wie die Bachelor-Ausstellung (Mi, 20.11., 10-16 Uhr). -fd