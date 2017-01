Learntec 2017

Die digitale Transformation nimmt in allen Bereichen Fahrt auf und so auch in der Bildung.

Technische Lösungen wie Virtual Reality, Games Engines, mobile Technologien und Wearables drängen in kurzen Abständen auf den Markt und bieten immer neue Möglichkeiten für modernes Lernen. Um die Zukunft der digitalen Bildung geht es erneut bei der „Learntec“: Auf der größten Plattform im Bereich E-Learning präsentieren mehr als 240 Aussteller aus zwölf Nationen die neuesten Anwendungen und Programme für das Lernen mit IT. Mehr als 7.500 IT-Verantwortliche werden zur Jubiläumsausgabe erwartet.