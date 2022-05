Learntec 2022

Die Angebote an digitalen Lehr- und Lernmethoden sind durch die Pandemie rasant gewachsen.

Grund genug für die internationale Fachmesse „Learntec“ sich auf drei Messehallen auszuweiten und neue Produkte und Dienstleistungen rund ums E-Learning zu präsentieren. Eine ganze Halle von Europas größter Veranstaltung für digitale Bildung in Schule, Hochschule und Beruf widmet sich mit dem Forum School@Learntec zukunftsorientiertem Lehren und Lernen in einer Kultur der Digitalität. Eine weitere Sonderfläche ist dem Arbeiten und Lernen in den neuen digitalen (Arbeits-)Welten reserviert – Abtauchen in virtuelle Welten inklusive. -fk