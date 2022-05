Lesung Süd: Dmitrij Kapitelman

Wo gehöre ich hin?

Bereits in den 90er Jahren kam Dmitrij Kapitelman aus der Ukraine nach Deutschland. „Eine Formalie in Kiew“ bringt ihn zurück in seine Geburtsstadt, mit der ihn außer Kindheitserinnerungen nicht nichts mehr verbindet.

Anhand der Verzweiflung an Behörden und seiner nicht nur durch die Entfernung zerrissenen Familie zeigt Kapitelmann in seinem autobiografischen Roman eindrücklich und ironisch, dass Migration nie aufhört. Seine Erfahrungen lehren viel über die Komplexität familiärer und kultureller Zugehörigkeit. Eintritts- und Spendengelder werden an notleidende UkrainerInnen weitergegeben. -fk