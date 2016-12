Lesung Süd: Jakob Noltes

Dramatische Dinge passieren an der High & Low Highschool im US-amerikanischen Städtchen Beetaville – der „Vollstricker“ ist unterwegs!

Sein erstes Opfer wird unappetitlich in einen Zaun genäht aufgefunden, sein zweites ruft das FBI auf den Plan. Und der Wahnsinn greift um sich: Die Schüler werden zu Detektiven, gründen Bands, reißen sich Finger ab, fallen übereinander her oder nehmen ihre Eltern als Geiseln in Jakob Noltes grotesk überdrehtem Roman-Debüt irgendwo zwischen Twin Peaks und Gottfried Benn... -bes