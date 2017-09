Lesung Süd: „Tierchen unlimited“

Sarajevo in den 90ern.

Die Stadt steht unter Beschuss, das Comictauschen wird durch Granatenhagel erschwert und der Strom zum Computerspielen ist ständig knapp. Für den jungen Ich-Erzähler in Tijan Silas Debüt-Roman ist das die Normalität und als solche erst mal einfach so hinzunehmen – bis die Eltern nach Rheinland-Pfalz in eine neue Normalität flüchten.

Dort sind die Freunde Neonazis, wollen zur Polizei oder beides, das Leben ist anders, aber nicht in jeder Hinsicht besser. Und die Erinnerungen aus der Vergangenheit lassen sich auch durch den allerbissigsten Humor nicht so ganz kleinkriegen... -bes