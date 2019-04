Lange war er stellvertretender Chefredakteur des 2018 eingestellten „Intro“.

Schon drei Jahre vor dem Niedergang des „Magazins für Pop, Kultur, Life, Style“ gründete Linus Volkmann mit seinem damaligen Vorgesetzten Thomas Venker „Kaput“, das Online-„Magazin für Insolvenz und Pop“ (mehr zur Schieflage des Printjournalismus in Super INKA #1). Im Liveprogramm zum neuen Buch „Sprengt die Charts! – Wie werde ich Popstar (und warum)?“ erklärt der Branchenkenner an diesem „heiteren Abend voller Wahn, Erkenntnissen und Entertainment“, wie man auch ohne Proben nach oben kommt, trotz Charthit nicht als Alki endet und so fame wird, dass man einen Volkmann-Verriss wert ist. -pat