„Literatursommer“-Workshops

Kreative Köpfe braucht das Ländle.

Auch wenn es der Deutschunterricht nicht immer beweist, kann gerade Schreiben so vielfältig sein, wie das Anfang Mai im Rahmen des „Literatursommers Ba-Wü“ angelaufene Workshopprogramm der Literarischen Gesellschaft für Jugendliche zwischen zwölf und 16 Jahren zeigt.

Im Schreibworkshop lernen die Poetry Slammer von morgen, die eigenen Gedanken, Meinungen und Kreativität am besten zu Papier und auf die Bühne zu bringen. Ob Prosa oder Lyrik, lustig oder ernst – entscheidend ist, dass die Texte in sechs Minuten vorgetragen sind („Du hast eine Meinung oder Geschichte, die gehört werden sollte?“: Do+Fr, 9.+10.6., 12-16 Uhr).

Wer lieber anderen Spannendes entlocken will, ist im Interview-Workshop „Auf den Spuren von Karla Kolumna“ richtig (Do+Fr, 14.+15.7., 14.30-17 Uhr). Und in der Schreibwerkstatt mit Autor Markus Orths entstehen fantastische und literarische Texte in kleinen Übungen. (Mo-Di, 25.+26.7., 15-18 Uhr). -fk