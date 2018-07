Luise Meier – „MRX Maschine“

200 Jahre nach Karl Marx’ Geburt ist alles komplizierter.

Das Proletariat scheint nicht mehr zu existieren und die (Selbst-)Ausbeutungsverhältnisse sind unklar geworden, wenn jeder zugleich selbstunternehmerisches Subjekt mit persönlicher Optimierungsstrategie und zugleich gefügiger Untertan des Cyber-

Kapitalismus von Facebook etc. ist.

Also schmeißt die Autorin Luise Meier die „MRX Maschine“ an, die aufrütteln und agitieren will, zu Unproduktivität und Verweigerung verleitet und dabei klug und historisch, feministisch und postkolonialistisch auf das Heute blickt. -fd