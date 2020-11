Lyrikwettbewerb „100 Jahre Paul Celan“

Der Lyrikwettbewerb rund ums Thema „Exil, Emigration, Vertreibung“ von INKA und Die neue Fledermaus zum Gedenken an Paul Celan (*23.11.1920, Czernowitz, Großrumänien, heute Ukraine, †vermutlich 20.4.1970, Paris).

„Als ich (...) Rumänien verließ, um ins Ausland zu gehen, ohne Pass und allein meinem Stern vertrauend, wusste ich, dass es geraumer Zeit bedürfen würde, bis ich aufgehört hätte, das zu sein, was ich immer noch bin und vielleicht bleiben muss: ein Wandernder im Dunkel. Eines hatte ich mir jedoch unberührt von all den Windstößen erhofft: meine Gedichte.“ Seine Hoffnung hat sich mehr als erfüllt und seine Gedichte sind uns allen, die seinem Leben und Werk heute gedenken, ein Lebensquell geworden. Hier kommen Gedichte als Geburtstagsgeschenk zu den 100 Jahren, heute, am 23.11., und sie sind ebenfalls makellos unberührt, berührend.

Aus gutem Grund und aktuellem Anlass wurde die Veranstaltung und deren Liveübertragung im Netz aufs Frühjahr 2021 verschoben. Bis zu dem großen Tag, dem wir feierlich an der Veranstaltung feilend entgegensehen, stellen wir in einem Onlinespecial ab dem 23.11.2020 – Paul Celans Geburtstag – und im INKA Stadtmagazin im Februar die acht FinalistInnen mit einer Auswahl aus ihren Beiträgen zum Wettbewerb vor. Mehr aus ihrer Feder, mehr Geschenke – mehr Gedichte und vor allem ihr „feuerumsonnter“ – man verzeihe mir an der Stelle die Anleihe aus einem der großartigsten Gedichte Paul Celans – Live-Auftritt, den ihre Einsendungen versprechen, werden im Frühjahr zu erleben sein. Wir danken auf diesem Wege den zahlreichen TeilnehmerInnen, deren eingereichten Beiträge durch ihr hohes Niveau an Können und Intensität, die Auswahl alles andere als leicht gemacht haben.

Dieses Zitat aus der Korrespondenz von Paul Celan nahmen die VeranstalterInnen des Lyrikwettbewerbs „100 Jahre Paul Celan“ im Jubiläumsjahr des Dichters zum Anlass, sich auf die Suche nach den wahren Gedichten zum weitreichenden Themenkomplex „Emigration – Vertreibung – Flucht“ zu begeben und eine Ausschreibung zu lancieren, die zur Folge hatte, dass zahlreiche, sehr inspirierte und vielfältig wortgewaltige Beiträge eingereicht wurden. Der Planung nach sollten die acht ausgewählten Finalisten am 22.11. innerhalb einer Gedenkveranstaltung mit Musikdarbietungen und Performances im Club Topsy Turvy, der von Karlsruher Künstlern in den späten 60er Jahren gestaltet wurde , aus ihren eingereichten Beiträgen in zwei Wettbewerbsrunden lesen und die drei Sieger, die wie in den antiken Lyrikwettbewerben zur Zeit von Sappho und Alkaios vom Publikum gekürt werden sollten, Buch- und Geldpreise erhalten.

„Nur wahre Hände schreiben wahre Gedichte. Ich sehe keinen prinzipiellen Unterschied zwischen Händedruck und Gedicht. (…) Gedichte, das sind auch Geschenke – Geschenke an die Aufmerksamen. Schicksal mitführende Geschenke. (...) Wir leben unter finsteren Himmeln, und – es gibt wenig Menschen. Darum gibt es wohl auch so wenig Gedichte.“

Als Paul Celan 1970 sein Leben in der Seine beendete, erfuhr ich zunächst gar nichts davon. Es gab ja kein Internet und bei uns auch keinen Fernseher. Ich war zu der Zeit elf Jahre alt und wollte Lyriker oder Fußballer werden. Letzteres schafft ich immerhin in die D1 des KSC, wo seinerzeit die heutige Legende Michael Harforth den Mittelstürmer gab. Ich war natürlich zusätzlich auch in Mühlburg täglich am Trainieren auf der damals riesigen Fußballwiese und las abends die halbe und später die ganze Stadtteilbücherei sukzessive leer. Von Karl May bis zu den vielen Kriegen, Europacup-Bände, Krimis, Prosa, Philosophen. Alles dabei.

Bald schon zog mich Lyrik in ihren Bann. Paul Celan war mein großes Vorbild. Ich mochte ihn noch lieber als Else Lasker-Schüler, Benn, Georg Trakl oder Rilke. Seine sprachliche Tiefe und unvergleichliche poetische Strahlkraft zogen mich in ihren Bann. Ich wollte auch so schreiben können wie er und probierte es jahrelang. Vor kurzem war ich bei einem Shooting für die Fotoserie „Kulturgesichter“ und sollte angeben, wie lange ich schon im Kulturbereich arbeite: Meine erste Publikation war ein Gedicht in der Karlsruher Literaturzeitschrift „Rind und Schlegel“ 1975 (so konnte man sich damals noch nennen). Ich wollte dann ja auch der Lyrik und Literatur wegen nach Tübingen. Es wurde doch München und zunächst Musikjournalismus, statt Dichter und Lyriker oder Fußballprofi.

Klar also, dass ich dem großen deutschsprachigen Poeten mit einer Gedenkveranstaltung zu seinem 100. Geburtstag die Ehre erweisen wollte. Mit der Künstlerin, Kuratorin und Autorin Ondine Dietz, die ja wie Paul Celan aus Rumänien stammt, fand sich eine begeisterte Mitstreiterin. Am Totensonntag, 22.11.2020, hätte ja unsere gemeinsame Paul-Celan-Lesung im Topsy stattfinden sollen zu seinem 100. Geburtstag am 23.11.2020. Die Veranstaltung mit Lesewettbewerb wird im Frühjahr 2021 nachgeholt. Das dazugehörige Online-Special mit Beiträgen der acht FinalistInnen steht zum 100. Geburtstag seit heute online. Eine Printversion folgt im Februar 2021 im INKA Stadtmagazin.

Roger Waltz