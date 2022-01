Ende 2021 begann der Weltladen Karlsruhe mit der Stadt ein neues Kooperationsprojekt zum Thema Kakaoproduktion und Schokoladenherstellung.

Es entstand eine Wanderausstellung zur Unterstützung der Bildungsarbeit, die vom Anbau über die Produktionsbedingungen bis zum Konsumenten alle Steps der Kakaoproduktion umfasst. Erstmals zum Einsatz kommt die Ausstellung seit Mitte Dezember ’21 am Kant-Gymnasium, das nach dem St.-Dominikus-Mädchengymnasium als zweite Schule in Karlsruhe am 27.7.20 mit dem Titel „Fairtrade School“ ausgezeichnet wurde. „Make Chocolate Fair!“ kann seit diesem Jahr gebucht werden.

Karlsruher Einrichtungen können die Ausstellung kostenlos ausleihen und für einen festen Zeitraum zeigen. Anfragen per E-Mail an den Weltladen (weltladen-ka@web.de). -rowa